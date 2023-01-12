Aksaray’da 3 katlı apartmanın depo olarak kullanılan son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ve vatandaşların seferberliğiyle söndürüldü. Hatalı park yapan ve itfaiyenin geçişine engel olan bir araç itfaiye ile vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Aksaray’da 3 katlı apartmanın depo olarak kullanılan son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ve vatandaşların seferberliğiyle söndürüldü. Hatalı park yapan ve itfaiyenin geçişine engel olan bir araç itfaiye ile vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Yangın, Zincirli Mahallesi 508. Sokak’ta bulunan 3 katlı Yıldırım Apartmanının 3. katında bulunan dairede çıktı. Edilen bilgiye göre, güneş enerjisi imalatı yapan Adem Aygün’ün (47) depo olarak kullandığı dairede yanan sobadan sıçrayan ateşin depoda bulunan inşaat malzemeleri ve plastik maddelerin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Sünger ve plastiklerin tutuştuğu yangında alevler hızla büyürken dairenin camlarından çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı hem hatalı parklar hem de sokak darlığı nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye aracından inen görevliler ve vatandaşlar hatalı park yapan bir aracın sahibine ulaşamayınca tekerlerinden kaldırarak aracı itip itfaiye aracının sokağa girmesini sağladı. Olay yerine geldiğinde ise ara sokaktan dönüş yapamayan itfaiye aracını gören vatandaşlar itfaiye erleri ile birlikte seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla yangının olduğu apartmana ulaşan itfaiye ekipleri 2’inci katın penceresinden hortum ve söndürme tüpü çekerek yangına müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından söndürülen yangından sonra depo olarak kullanılan dairede soğutma çalışmaları yapıldı.

Depo sahibi Adem Aygün, "Burada malzemelerimiz vardı. Plastik malzemelerimiz, burası 3 kat yanan yerde az bir 5-10 bin liralık malzememiz vardı. Zararımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İtfaiye söndürünce bakacağız. Boruların üstüne yaptığımız kaplama vardı. Burayı depo olarak kullanıyorduk" dedi.