Denizli’nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir depo yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir depo yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Musa Yurdagül’e ait bir depodan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan depo yangınında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.