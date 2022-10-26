Konya’nın Seydişehir ilçesinde depo olarak kullanılan bir ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde depo olarak kullanılan bir ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi 152169 Sokakta bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanıldığı öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın, söndürüldü. Yangın sorası ev ve içerisinde bulunan eşyalar ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.