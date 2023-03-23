Kayseri-Malatya yolu üzerinde polis ekiplerinin bir araca düzenledikleri operasyonda çok sayıda elektronik malzeme, kaçak sigara ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Malatya - Kayseri yolu üzerinde bir araca operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek, 70 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet elektronik sigara, 9 adet akıllı kol saati, 8 adet elektronik sigara likiti, 5 adet kablosuz kulaklık ve 34 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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Operasyonda, ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçları çerçevesinde 1 şahıs gözaltına alındı.