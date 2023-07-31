Eskişehirspor taraftarı olarak gittikleri Osmanlıspor deplasmanında tanışan ve 3 yıl sonra evlenmeye karar veren çift, meşaleler ve besteler eşliğinde yaptıkları düğünle dünya evine girdi.

Eskişehir’de yaşayan Büşra ve Fatih, 2020 yılında Eskişehirspor taraftarı olarak gittikleri Osmanlıspor deplasmanında tanıştı. Deplasman otobüsünde başlayan arkadaşlıkları, aşka dönüştü. Birlikte geçirdikleri 3 yılın ardından dünya evine girmeye karar veren Büşra ve Fatih Ak çifti, Eskişehirspor ile başlayan hikayelerini, tribün kültürüyle iç içe yaptıkları düğünle evliliğe dönüştürdü. Gelin alıcı ve salona girişte tribünden arkadaşları ile meşale şovları organize eden çift, düğünleri esnasında misafirleriyle birlikte sık sık Eskişehirspor bestesi söyledi.

“Eskişehirspor davasının bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu”

Eşiyle deplasman yolculuğunda tanıştıklarını ve tribün kültürüne uygun düğün organize ettiklerini belirten Fatih Ak, “Biz yıllar önce Ankara’ya bir deplasmana gitmiştik. Eşimle orada tanıştık, birbirimizi beğendik. Yıllardan beri de beraberiz. Eskişehirspor davasının bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Salona girerken de gördüğünüz gibi tribün kültüründen geldiğimiz için meşaleler yaktık, gelinimizi o şekilde aldık. Eskişehirspor’un bana en büyük artısı ne diye sorarsanız eşim derim” dedi.

“Birlikte daha fazla Eskişehirsporlu olduk”

Eskişehirspor taraftarı olarak gittikleri deplasman yolculuğunun ardından başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü belirten Büşra Ak, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimi ilk olarak sette gördüm. Orada birbirimizi beğenmişiz, tabii haberimiz yoktu. Ondan sonra Osmanlıspor deplasmanında bir kez daha karşılaştık ve daha fazla sohbet etme imkânımız oldu. Konuşa konuşa bu duruma geldik. İyi ki hayatıma girdi, Eskişehirspor’un bana en büyük katkısı eşim oldu. Ona da her şey için çok teşekkür ederim. Eşim ve ben çok küçük yaşlardan beri Eskişehirspor’a gönül verdik. Birlikte daha fazla Eskişehirspor’un içine karıştık, daha fazla Eskişehirsporlu olduk. Bu konudan çok mutluyum.”