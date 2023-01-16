Tokat temsilcisi Merkür Holding Erbaaspor ile golsüz berabere kalan Kepez, grup birinciliğini sürdürüyor.

Tokat temsilcisi Merkür Holding Erbaaspor ile golsüz berabere kalan Kepez, grup birinciliğini sürdürüyor.

Antalya’nın 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, ikinci yarının ilk maçını yaptığı Tokat temsilcisi Merkür Holding Erbaaspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla döndü. Son 6 maçtır yenilmeyen Kepez Belediyespor, 34 puan ile grup liderliğini sürdürüyor. Karşılaşmanın baştan sona üstün tarafı olan Kepezlilerin bir topu direkten dönerken, kaleciyle karşı karşıya kaldıkları 3 pozisyonu da gole çeviremedi. Zirvedeki rakiplerin de berabere kalması ve yenilmesiyle liderlik pozisyonunu koruyan Kepezliler, 3 puanı kaçırmanın hüznü ve bir yandan da liderliği devam ettirmenin coşkusu ile Antalya’ya döndü.