Denizli’nin doğal güzelliklerini tanıtmak için her hafta sonu farklı bir bölgeye doğa yürüyüşü düzenleniyor.

Denizli’nin doğal güzelliklerini tanıtmak için her hafta sonu farklı bir bölgeye doğa yürüyüşü düzenleyen Denizli Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Derneğinin (DOĞADEN) son rotası Beşparmak Dağı üzerinde kurulu ters laleleriyle ünlü Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi oldu. Bozkurt ilçesinden yürüyüşe başlayan dağcılar, ormanlık alandan yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşle Hayrettin Mahallesi’ne ulaştı. Yürüyüşü tamamlayan dağcılar, mahalle meydanında kurulu cıngırağa binerek gönüllerince eğledi.

Yürüyüşe katılan dağcıların ters lale, nergis ve sümbül tarlalarını da yakından görme imkanına kavuştuğunu belirten Başkan İbrahim Yavuz Keskin, “Kulüp olarak bu hafta ters laleleriyle ünlü Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi’ne doğa yürüyüşü düzenledik. Yaklaşık 60 dağcı yürüyüşümüze katıldı. Ormanlık alan içinden çok eğlenceli bir parkurla Beşparmak Dağı’nın zirvesindeki Hayrettin Mahallesi’ne ulaştık. Mahallenin meydanında daha önceden düzenlenen festivalde kullanılmak üzere kurulu cıngırak dağcılarımızın ilgisini çekti. Yürüyüşü bitiren dağcılarımız çıngırak üzerinde dönerek çocuklar gibi eğlendi. Yürüyüşümle birlikte unutulmaya yüz tutmuş çıngırak geleneğimizi de tekrar yaşatmış olduk. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Katılımcılara teşekkür ederim” dedi.