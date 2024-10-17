Denizli ve çevre illerde önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli ve çevre illerin yüksek kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri konusunda tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Bölgedeki zirai don riskinin 18 Ekim Cuma gece 00.00’da etkisini göstererek 23 Ekim Çarşamba sabah 09.00’ kadar süreceği belirtildi.