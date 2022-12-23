DENİZLİ(İHA) – Denizli Sanayi Odası, Bozkurt ilçesinde 1 milyon 700 bin m2’lik alanda yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarına başladı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Denizli Makine İhtisas OSB’nin de faaliyete geçmesiyle Ankara yolunu bir üretim hattına dönüştüreceğiz” dedi.

DENİZLİ(İHA) – Denizli Sanayi Odası, Bozkurt ilçesinde 1 milyon 700 bin m2’lik alanda yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarına başladı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Denizli Makine İhtisas OSB’nin de faaliyete geçmesiyle Ankara yolunu bir üretim hattına dönüştüreceğiz” dedi.

Denizli Sanayi Odası’na (DSO) tebrik ziyareti gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yönetimin projelerine tam destek verdi. 22 Aralık 2022 Perşembe günü bir dizi açılış ve tören için Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasına da bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yücel Güngör, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp’de Bakan Varank’a eşlik ettiği ziyarette misafirler DSO Yönetim Kurulu tarafından ağırlandı. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bakanımızın bizleri ziyaret ederek sıkıntılarımızı dinlemesi bizleri onurlandırdı. Sanayicilerimizin bizlere ilettiği sıkıntıları tek tek kendisine aktarma fırsatı bulduğumuz bir ziyaret oldu. Herkesin bildiği üzere sanayi odalarının asli görevi, organize sanayi bölgeleri kurmaktır. Bakanımızın bu ziyaretinde de mevcut organize sanayi bölgelerimizin durumunu değerlendirdikten sonra sanayicilerimizin yeni üretim alanları ihtiyacını kendisine ilettik” diye konuştu.

“Bozkurt bölgesine 1 milyon 700 bin m2’lik OSB kurulacak”

Projeler hakkında Bakan Varank’a bilgi veren Başkan Kasapoğlu, “Bakanlığımızın da yeni organize sanayi bölgeleri konusundaki olumlu yaklaşımı bizi mutlu etti. Yakın zamanda Bozkurt bölgesinde 1.700.000 m2’lik alanda yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulması için Valiliğimize başvurumuzu ileteceğiz. Böylece Denizli Makine İhtisas OSB’nin de faaliyete geçmesiyle Ankara yolunu bir üretim hattına dönüştüreceğiz. Islah OSB konusunda da Bakanlığımızın yeni mevzuat çalışmaları olduğunu Bakanımızın ziyareti vesilesiyle öğrenmiş olduk. Üzerinde çalıştığımız 2 Islah OSB projesi var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımıza hız vermek ve yasal zemin oluşur oluşmaz başvurularımızı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Araştırmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Enerji ihtisas bölgesi kurma fikirlerinin de Bakan Varank tarafından olumlu karşılandığını belirten Kasapoğlu, “Sanayicinin üzerindeki enerji maliyeti yükünü hafifletmek için enerji ihtisas bölgesi kurmak için yer araştırmalarımıza başlamıştık. Bakanlığımızın benzer bir çalışma yürütüyor olması ve bakanımızın bu çalışma çerçevesince bize de yer tahsis edebileceklerini söylemesi bizim bu çalışmalarımıza ivme kazandırmış oldu. Ancak tabii ki sanayicimizin enerji ihtiyacı çok fazla, bu nedenle biz de yer araştırmalarımıza hız kesmeden bir yandan devam edeceğiz” dedi.

“Denizli’de genç bilişimci arkadaşlarımızla yakın temas halinde çalışmaya başladık”

Kasapoğlu, son zamanlarda Denizli’de artan bacasız sanayi sektörü bilişimci kapasitesini de Bakan Varank’ın bilgisine sunduklarını, “Sanayi Odası bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Denizli’de ciddi bir bilişimci kapasitesinin oluşmuş olduğunu gördük ve çoğunlukla genç kuşaktan oluşan bu arkadaşlarımızla daha yakın temas halinde çalışmaya başladık. Geçen sene DSO olarak fizibilitesini tamamladığımız veri merkezi projesinin oluşan bu kapasiteye çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bu projemizi hayata geçirmek için bakanımızdan kaynak talebinde bulunduk. Bakanımızın teveccühü ile bizzat Bakanlığımız tarafından yürütülen benzer bir projeye dahil olarak bu hayalimizi de gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Ayrıca Denizli’deki model fabrikanın kurulması için bakanımızdan destek aldık ve önümüzdeki süreçte model fabrikayı en verimli şekilde hayata geçirmek için de çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.