Meteoroloji Denizli’de beklenen kuvvetli kar yağışının ardından uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji Denizli’de beklenen kuvvetli kar yağışının ardından uyarılarda bulundu.

Meteoroloji konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre 05 Şubat 2023 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Denizli’de kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanıldı.