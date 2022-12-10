Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de bu gece ve yarın gün boyu beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de bu gece ve yarın gün boyu beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Pazar günü Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin bulunduğu bölgede güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50- 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.