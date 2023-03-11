Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ankara yolunu Antalya yoluna bağlayacak alternatif yeni çevre yolu ile Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı çevresinde oluşturacakları 350 bin metrekarelik yenileme alanının müjdesini verdi. Yeni çalışmayla hem trafiğin rahatlayacağını hem de kente yeni bir yeşil alan kazandırılacağını belirten Başkan Zolan, projenin Denizli’ye nefes aldıracağını söyledi.

Denizli’de her geçen gün artan nüfus ve araç sayısına karşı önlem almaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ankara yolunu Antalya yoluna bağlayacak alternatif yeni çevre yolu çalışmasını sürdürüyor. Bir süre önce, Aktepe Mahallesi’nde bulunan Akvadi’den başlayarak 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolu Akhan Mahallesi’ne, oradan da Ankara yoluna bağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, projenin Antalya yoluna bağlanması planlanan ikinci etabına kısa süre önce başladı. Bu çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Asri Mezarlık’tan başlayarak Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı çevresinden, Kayıhan, Hürriyet ve Bağbaşı Mahallesi’ne, buradan ise Antalya yoluna bağlanacak yeni çevre yolunda inceleme yaptı. Yaklaşık 3,5 km uzunluğunda, 3 akıllı kavşak, 2 gidiş-2geliş ve parklanma alanları olmak üzere 40 metre genişliğinde yapılan yolda çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, Denizli’ye nefes aldıracak dev proje hakkında açıklama yaptı.

“Geleceği planlamaya devam ediyoruz”

Denizli’de trafiği rahatlatarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için bugüne kadar çevre yolları, köprülü kavşaklar, alt ve üst geçitler, akıllı trafik yönetim sistemi gibi birçok ulaşım yatırımı yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Çok şükür Denizli’miz kendi eşdeğerindeki şehirlere göre ulaşımda çok fazla sıkıntı yaşamıyor” dedi. Ulaşımda zorluk çekmemek adına geleceği planladıklarını, bu çerçevesinde yeni çevre yolları açmaları gerektiğini belirten Başkan Zolan, “Şehir merkezimiz her geçen gün büyüyor, her geçen gün araç sayısı artıyor. Buna bağlı olarak trafik yoğunluğu ve araçların kullanımı da artıyor. Yeni yollar, alternatif projeler üretmek gerekiyor. Bundan hareket ederek Ankara yolunu Antalya yoluna bağlayacak alternatif yeni çevre yolu çalışması başlattık” diye konuştu.

Baraj yolu, Denizli trafiğine ayrı bir nefes verecek

Bağbaşı, Kayıhan ve Cumhuriyet Mahallesi’nden Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı çevresini takip ederek Fatih ve Deliktaş Mahallesini de kapsayan “baraj yolu” diyecekleri bir çevre yolu planladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bu yolumuz Asri Mezarlığa kadar ulaşacak. Bu güzergah Asri Mezarlıktan sonra, daha önce ilk aşamasını tamamladığımız Akvadi’den Akhan Mahallesi’ne ve buradan da Ankara yoluna bağlanacak. Sonuç olarak, Antalya yolundan Cumhuriyet, Kayhan, Bağbaşı bölgesinden giden trafik, Üçgen Kavşağı’na uğramadan yeni çevre yolu ile Akhan ve ardından Ankara yoluna çıkacak. Bu yeni çevre yolumuz trafikte Denizli’mize ayrı bir nefes verecek. Ana güzergahlarda trafik tıkandığında veya olumsuz bir durum olduğunda yeni çevre yolumuz çözüm noktasında alternatif olacak. Ana arterimiz üzerindeki yükü alacak ve trafiği de dağıtmış olacağız. Gelecekte yaşanabilecek nüfus ve araç artışını bu yollarımız karşılayacak” dedi.

“Denizli’miz ayrı bir güzelliğe kavuşacak”

Proje ile Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı’nın da Denizli ile buluşmasını sağlayacaklarını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Barajla söz konusu yol arasında kalan bölümde Denizli’mize yeni bir yenilenme alanı, yeni bir park ve mesirelik kazandıracağız. Barajla yol arasındaki 350 bin m’lik alanı en kısa zamanda ağaçlandırıp, peyzaj düzenlemesi yaparak halkımızın kullanımına açmayı arzu ediyoruz. Gezi yollarıyla, piknik alanlarıyla Denizli’miz burada ayrı bir güzelliğe kavuşacak. İnsanlarımız çocuklarıyla, aileleriyle, dostlarıyla baraj kenarındaki bu güzel alanda buluşup güzel vakit geçirebilecek. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”