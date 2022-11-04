Denizli’de Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen resmi tören sonrası açıldı.

Denizli’de Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen resmi tören sonrası açıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Kazakistan Fahri Konsolosluğu için resmi tören düzenlendi. İlçenin Akçeşme Mahallesinde düzenlenen program Türkiye ve Kazakistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Kazak ve Türk vatandaşlarının da katılım sağladığı törende konuşan, ilk Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Okan Oğuz, “İki kadim Türk Devleti’ne hem al bayrak hem de gök bayrağa hizmet etmek çok büyük bir şeref. Denizli şehir tarihinin ilk fahri konsolosu olarak bu konuşmayı yapıyor olmaktan, daha da önemlisi bu konsolosluk açılışında ana vatanımız Türkiye’mizin İstiklal Marşı ile beraber soydaş kardeş ülkemiz, ata vatanımız Kazakistan’ın Milli Marşının çalınıyor olmasından ayrı guru duyuyorum. Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuzsa, Türkiye’de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir” dedi.

“Her birimizi Kazakistan’ın fahri konsolosuyuz”

Kazakistan’la Türkiye’nin kardeş olduğunu söyleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, “Bizim kardeşimiz, köklerimiz, tarihimiz, dilimiz ve hedefimiz bir, inşallah bu birliktelik daim olacak. Kardeşin konsolosluğunun burada olması bizlere güç verir. Şunu da belirteyim her birimizi Kazakistan’ın fahri konsolosuyuz. Biz kardeşiz ve aynı ülke gibi sizleri hissediyoruz. Resmi boyutta burada olması da bir çok imkanı ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.

“Yeni konsolosluğumuz hayırlı uğurlu olsun”

30 yılın anısına Denizli’nin sembol olduğunu ifade eden Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, “Bizim kardeş ülkelerimiz arasındaki iş birliğimiz bu sene 30 yıl oldu. Diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 30. yıl dönümünde fahri konsolosumuzun Denizli’de açılmasının sembolik önemi vardır. Yeni konsolosluğumuz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“İki tarafa da katkı sağlayacak faaliyetlerine adım attıracaktır”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “Başkonsolosluğumuzun açılması lafta olmayacak. Konsolosluk, Denizli’miz ve Kazakistan arasında iş adamlarımızın ciddi anlamda iki tarafa da katkı sağlayacak faaliyetlerine adım attıracaktır. Bugün değerli büyükelçimiz konuşurken ilk teklifini yaptı. Türkistan şehrimiz ile Denizli şehrimizi kardeş yapmayı söylediklerini söylediler. Bende bundan memnun kalacağımı ifade ettim” dedi.

Açılışa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu’da katılarak hayırlı olsun temennilerini iletti.