Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedelere de kucak açıyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan merkezde Denizli’ye gelen depremzedelerin giyim ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedelere de kucak açıyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan merkezde Denizli’ye gelen depremzedelerin giyim ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine gönderdiği yardım tırlarının yanında yüzlerce ekip, iş makinesi ve aracı ile de afetin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Denizli’ye gelen afetzedelere de kucak açıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, kentte misafir olan afetzedelerin ayakkabıdan monta tüm giyim eşyaları ile ihtiyacı olan gıda malzemelerini karşılamak için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir merkez oluşturdu. Denizli’ye geldikten sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kaydını yaptıran afetzedelerin giyim ve gıda ihtiyaçları söz konusu merkezden karşılanıyor.

Büyükşehir tüm imkanlarını seferber ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini söyledi. Deprem bölgesinden kente gelen afetzede vatandaşlara da kucak açtıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Deprem bölgesinden Denizli’mize gelerek misafir olan tüm kardeşlerimizin giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir merkez oluşturduk. Burada insanlarımızın tüm giyim malzemeleri ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. AFAD’a kaydını yaptıran kardeşlerimiz ihtiyaç duydukları ürünleri buradan temin edecek. Vatandaşlarımıza sahip çıkmaya depremin yaralarını hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.