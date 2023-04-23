Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Alınan sonuçla Denizlispor’un Spor Toto 1. Lig’den düşmesi netleşti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Şen’in vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.
29. dakikada Üzeyir’in ceza sahası içine yaptığı ortada topsuz alanda rakibin yaptığı müdahale sonrası Aminu yerde kaldı, hakem Erdem Meroğlu penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hakan Özmert’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da cezası içinde topla buluşan Aminu’nun sert vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.
Stat: Bodrum
Hakemler: Erdem Meroğlu xx, Emre Doğu xx, Güner Mumcu Taştan xx
Bodrumspor: Diogo xx, Hakan Özmert xx (Yekta dk. 65 x), Süleyman Özdamar xx, (Ali dk. 57 xx), Samet xx, Omar xx (Celal dk. 57 xx), Üzeyir xx (Mert dk. 83 xx), Musah xx, Onur xx, Gökdeniz xx (Erdem dk. 83 xx), Aminu xx, Cenk xx
Yedekler: Bahri, Erkan, Hakan Yeşil, Eren, Dever,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Denizlispor: Abdulkadir xx, Muhammet xx, Okan x (Alaattin dk. 90 + 6 ?) , Mehmet Ali x (Emre dk. 46 x), Bekir xx, Erdal x, Gökhan xx, Mehmet xx (Alihan dk. 83 x), Emre x, Berkant xx, Samet x
Yedekler: Hüseyin, Deniz, Ahmet, Oğuzhan
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
Gol: Hakan Özmert (dk. 31) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Samet Gündüz (Altaş Denizlispor)