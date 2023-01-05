Seçimli olağanüstü genel kuruluna hazırlanan A. Denizlispor, yer değişikliği yapıldığını açıklayarak, “10 Ocak 2023 tarihinde saat 18.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda yapılacağını açıkladığımız Seçimli Olağanüstü Genel Kurulumuz, yer değişikliği zaruriyetinden dolayı aynı gün ve saatte EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonuna alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

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