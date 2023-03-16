Denizlispor’un pilot takımı olan Denizli U14, Yerel Ligini 27 maçta 27 galibiyet alıp şampiyon olarak tamamladı.

Denizli’de U14 Yerel Ligi Denizlispor’un pilot takımı Denizli U14 ile Kartalgücü Spor Kulübü arasında Akkonak Stadı’nda oynanan maçla sona erdi. Son maçta rakibini 6-0 mağlup eden minikler, U14 Takımı şampiyon olurken, 27 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takım 27 maçta 153 gol atarken, kalesinde sadece 9 gol gördü. Her iki takımın yöneticileri ve velilerin de izlediği karşılaşmanın sonunda minik yeşil siyahlıların şampiyonluk kupasını ASKF Başkanvekili Ömer Sarıkaya verdi.