TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’da, 3 hafta önce oynanan Zonguldakspor maçında sakatlanmasına rağmen fedakarlık yaparak maçlara çıkan Emre Burgaz, menisküs ameliyatı oldu.

Denizlispor’un 20 yaşındaki golcüsü Emre Burgaz, ligin 9’uncu haftasında iç sahada oynanan Zonguldakspor FK maçında saklanarak oyundan çıktı. Tedavisine devam edilen genç golcü, fedakârlık yaparak, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Son 3 maçtır sakat sakat forma giyen Emre Burgaz’a şikayetlerinin artması üzerine Özel Ege Kent Hastanesinde yapılan muayenesinde menisküs yırtılması teşhisi kondu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzamanı Dr. Ali Çağdaş Yörükoğlu ve ekibi tarafından Emre Burgaz’a sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu gerçekleştirildi. 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Emre’nin ilk yarıyı kapattığı ve ligin ikinci yarısında forma giyebileceği belirtildi.

Denizlispor, başarılı bir operasyon geçiren Emre Burgaz için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Paylaşılan mesajda, “Geçmiş olsun Emre Burgaz. Futbolcumuz Emre Burgaz, sponsor hastanemiz Özel Ege Kent Hastanesinde sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuz Emre Burgaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz” denildi.