Yeni sezonda TFF Gelişim Liglerinde mücadele edecek olan Denizlispor U takımları, hazırlıklarını sürdürürken kaleciler de özel olarak antrenörleri nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda TFF Gelişim Liglerinde mücadele edecek olan Denizlispor U takımları, hazırlıklarını sürdürürken kaleciler de özel olarak antrenörleri nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda TFF Gelişim Liglerinde mücadele edecek Denizlispor U14, U15, U16, U17 ve U19 takımları, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kaleciler de özel olarak kaleci antrenörleri nezaretinde hazırlanıyor. Alt yapı kaleci antrenörü Barış Karakaya kadroda yetenekli kaleciler olduğunu belirterek Ekim ayında başlayacak lig için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizlispor Alt Yapı Kaleci Antrenörü Barış Karakaya, yaklaşık iki aydan bu yana yeni sezon hazırlıklarına başladıklarına dikkat çekti.

“Kaleci takımın en önemli parçası”

Ayak tekniğini artırıcı antrenmanlarla yaptırmaya çalıştıklarını söyleyen Barış Karakaya, “Alt yapımızda şu anda yetenekli çocuklar var. Aslında hepsi yetenekli Çocuklara şu anda temel teknik antrenmanları yaptırıyoruz. Çok kuvvete girmiyoruz. Top tutuşlarından başlıyor. 16-17 yaşındaki çocuklarımıza kuvvetle beraber oyun formatında ayaklara yönelik çalışmalar yaptırıyoruz. Çünkü gelişen futbolda artık kaleciler oyunun içine çok dahil olmaya başladı. Ayak tekniğini artırıcı antrenmanlar yaptırmaya çalışıyoruz. Bana kalırsa kaleci takımın en önemli parçası. Kaleci son anda topu tutamadığı zaman telafisi yok gol oluyor. Tuttuğu zaman kahraman oluyor. O yüzden takımın en arkasındaki kalecisi ne kadar sağlam olursa o kadar çok pozisyon üretme, gol yemeden maçı kazanma şansı daha yüksek olur” ifadelerini kullandı.