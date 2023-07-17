DENİZLİ (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Denizlispor’da taraftara veda mesajı yayınlamasına rağmen, yönetimin ikna etmek için görüştüğü 25 yaşındaki sağ bek Emre Sağlık ile anlaşma sağlanamadı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’e düşen Denizlispor’da Emre Sağlık krizi büyüyor. Transfer yasağı bulunan ve maddi zorluklar nedeniyle kadrosunun büyük bölümünü kaybeden yeşil siyahlılar, 25 yaşındaki sağ beki takımda tutmak için önemli bir çaba harcadı.

Sosyal medya hesabından "Sözleşmem bitti. Hikaye bittiğinde ve kitap kapatıldığında vedalar canınızı yakıyor" şeklinde paylaşım yapan Emre Sağlık’ın bu açıklamasına rağmen yakın temasa geçen yönetim, oyuncudan takımda kalmasını istedi. Emre’nin yönetimin teklifi ettiği parayı kabul ettiği, sonrasında ise menajerinin devreye girip rakamı 3,5 milyon liraya yükselttiği öne sürüldü.

Yönetimin ikna edemediği ve Denizli altyapısından yetişen Emre Sağlık, Denizli BŞB, Kızılcabölük ve Ağrı 1970’te kiralık oynadıktan sonra tekrar Horoz’a dönmüş ve takımın vazgeçilmezleri arasına girmişti.