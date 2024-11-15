TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’un transfer yasağını etkileyen 4 dosyanın

kapatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulününden yapılan açıklamada; “Kulüp avukatımız İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk’ün beraber çalışmaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları üzerinde yaptığı incelemeleri sonucunda bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığını tespit etti. Bunlarla ilgili başlatmış olduğu itiraz süreci neticesinde kulübümüz lehine karar çıkmış ve bu sayede şimdilik 4 yerli oyuncu ve teknik adamdan kaynaklanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. FIFA kaynaklı borçlarımızın yapılandırılması için gerekli protokol çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız” denildi.

Diğer dosyalarla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Son yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, transfer yasağımızı etkileyen 4 dosya kapatılmıştır. Diğer dosyaların kapatılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Transfer yasağımızın tamamen kaldırılması için tüm Denizli halkının desteğini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.