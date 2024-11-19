DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor’da 4 Aralık’ta yapılacağı ilan edilen olağanüstü seçimli kongre öncesinde, oy kullanmak isteyen üyelere aidat uyarısı yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Tüzük gereği ve Yönetim Kurulu Kararıyla borçlu durumdaki üyelerimizin 04 Aralık 2024, Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar aidat borçlarını nakit veya kulübümüzün banka hesabına ödemeleri gerekmektedir. Ödemelerini yapmayan üyeler, toplantıya katılamayacaklardır. Ayrıca, 31 Aralık 2024 tarihine kadar, 2 yıl ve üzeri borcu bulunan üyelerimizin aidatlarını ödememeleri durumunda, üyelikleri iptal edilecektir” denildi.