Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor’da, dün akşam yapılacağı duyurulan seçimli genel kurulu ertelendi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor’da, dün akşam yapılacağı duyurulan seçimli genel kurulu ertelendi.
A. Denizlispor’da dün akşam EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı açıklandı.
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