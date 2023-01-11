A. Denizlispor’da dün akşam EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı açıklandı.

Denizli’deki orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor

Denizli’deki orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor

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