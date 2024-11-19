DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından önceki gün Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım’ın duyurduğu olağanüstü seçimli kongrenin yapılacağı tarihler belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; “Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 10. maddesi hükümleri doğrultusunda 04 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 18.00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 12 Aralık 2024 Perşembe günü 18:00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.