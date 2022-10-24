Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

A. Denizlispor’da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı. A. Denizlispor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.