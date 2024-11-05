TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, karşılıklı olarak anlaştığı Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu ile yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; “Teknik Direktörümüz Çağdaş Mavioğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Çağdaş Mavioğlu ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Takımımız geçici süreyle, alt yapı hocamız Şükrü Akar yönetiminde çalışmalarına devam edecektir” denildi.