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A. Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Kemal Kılıç ve ekibine kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Denizlispor’un Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetmesi, ayrılığı da beraberinde getirdi. Tecrübeli hocanın, yönetime sunduğu istifası kabul edildi.

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da, Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

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