Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, altyapı yetkilileri ve hocalarıyla yeni sezon hazırlıklarının masaya yatırıldığı toplantıda bir araya geldi.

Denizlispor’da altyapı çalışmaları çerçevesinde toplantı gerçekleşti. Toplantıya Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Nevzat Yılmaz, Altyapı Koordinatörü Ahmet Yıldırım ve altyapı hocaları katıldı. Toplantıda, Asbaşkan Nevzat Yılmaz ve Altyapı Koordinatörü Ahmet Yıldırım’dan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Mehmet Uz, altyapı hocalarından da takımların son durumu hakkında bilgi aldı.

Göreve geldikleri günden beri altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Şu anda profesyonel takımımızın 3 oyuncusu hariç tamamı altyapıdan yetişen oyunculardan kurulu. 5 Ay önce U17 ve U19 takımlarında oynayan çocuklarımız şimdi profesyonel ligde kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyor. Her zaman altyapının önemine değindik ve projelerimizi buna göre hazırladık. Asbaşkanımız, koordinatörümüz ve hocalarımızla bir araya gelerek, sorunları, yapılması gerekenleri, durumumuzu ve hedeflerimizi masaya yatırdık. Çok verimli bir toplantı oldu. Altyapılarımızdaki tüm kategoriler bizim için aynı ölçüde değerli. Bu yüzden ayırım yapmadan yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, emek veren hocalarımıza, oyuncularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.