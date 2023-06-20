TFF 2’nci Lig’e düşen Denizlispor, istifa eden 4 yöneticinin ardından görev dağılımının yeniden yapıldığını açıkladı.

Denizlispor’un, TFF 2’nci Lig’e düşmesinin ardından geçen hafta istifa eden 4 yöneticisinin yerine gelen isimler belli oldu. Başkan Mehmet Uz yönetimindeki Denizlispor Kulübü’nde yönetim kurulu görev dağılımı için yapılan resmi açıklamada, “Başkan yardımcıları: Fethi Akcan, Ali İnceören, Cemal Işık, İsmail Kartal. Profesyonel futbol ve alt yapı şube sorumluları: Ömer Tuncer, Seyit Berber, Murat Saylan, Ali Yörümez. Ar-ge ve store sorumluları: Nedim Demirkan, Derviş Gedik, Fatih Harktı, Özgür Sarıtaş. Stadyum ve tesis sorumluları: Refik Kapan, Osman Toker, Mevlüt Yeyen. Mali işler sorumluları: Nedim Demirkan ve Mevlüt Yeyen. Basın sorumluları: Cemal Işık ve Özgür Sarıtaş. Taraftar sorumlusu: Muhammet Kaplan. Hukuk işleri: Onur Kayhan” denildi.