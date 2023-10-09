Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Fethiyespor maçından puansız ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Son 3 maçta yakaladığımız çıkışı Fethiye deplasmanından da puan alarak sürdürmek istiyorduk ancak başaramadık. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp önümüze bakmak zorundayız” dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 7.haftasında Fethiyespor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Denizlispor’da üzüntü yaşanıyor. İlk yarısını 1-0 önde kapattığı maçtan puansız ayrılan Yeşil siyahlı ekipte, gözler Çarşamba günü Burhaniye Belediyespor’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çevrildi. Yeşil siyahlılar, kupa maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı idmanla başladı. Mutlak puan parolasıyla çıktıkları Fethiyespor maçından puansız ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, “3 Haftada iyi bir çıkış yakalamıştık. Bunu sürdürmek istiyorduk ancak başaramadık. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz ancak buna takılıp kalmak bize zarar verir. Bu maçı iyi analiz edip, yaptığımız hataları tekrarlamamak için çalışmak ve önümüze bakmak zorundayız. Lig uzun bir maraton bir mağlubiyet veya bir galibiyet plan, program ve çalışmalarımızı etkilememeli. Fethiye’ye gelerek bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah onlara yaşattığımız üzüntüyü, bundan sonraki maçlarda telafi edeceğiz” dedi.

Ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası’nda Çarşamba günü oynayacakları Burhaniye Belediyespor maçının hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Bülent Ertuğrul, “Bizim için önemli olan lig. Bu yüzden kupa maçları bizim için fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızın maç eksiğini giderme ve son durumlarını görme imkanı sağlayacak. Kadromuz belli. Bu yüzden rotasyon yapma zorunluluğumuz da var. Ancak ne olursa olsun, kupada da tur atlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öte yandan, sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavisi devam eden takım kaptanı Gökhan Süzen, takımla birlikte çalışmalara başladı.