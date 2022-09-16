DENİZLİ(İHA) – Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Denizlispor’un oynayacağı Gençlerbirliği müsabakası öncesi Djedje’nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmayacağı aktarıldı. Özer Özdemir’in durumunun ise maç saatinde belli olacağı belirtildi.

DENİZLİ(İHA) – Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Denizlispor’un oynayacağı Gençlerbirliği müsabakası öncesi Djedje’nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmayacağı aktarıldı. Özer Özdemir’in durumunun ise maç saatinde belli olacağı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında, Denizlispor kendi sahasında 17 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Gençlerbirliği’yle karşılaşacak. Yeşil-siyahlı takım, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor maçına iki eksikle çıkmıştı. Sakarya’dan ise 2-1 mağlup dönen Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı oyuncu Djedje sakatlığı nedeniyle bu hafta oynamayacağı, Özer Özdemir’in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belirleneceği açıklandı.