A. Denizlispor yönetim kurulu, olağanüstü genel kurulu toplantısında şirketleşme yetkisini oy çokluğuyla aldı.

A. Denizlispor yönetim kurulu, olağanüstü genel kurulu toplantısında şirketleşme yetkisini oy çokluğuyla aldı.

Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, tüzüğünün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından derneğin özel hesap dönemine ait olan 01 Haziran 2021- 31 Mayıs 2022 tarihleri arası ile 01 Haziran 2022- 30 Eylül 2022 tarihleri arası bilanço ve gelir-gider tablolarının açıklandı. Sonrasında Dernek Tüzüğü’nde 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde Tüzük değişikliği hususunda önerge sunuldu.

Devam eden konuşmalar sonucunda; Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Malları Satın Almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında mevcut Yönetim Kuruluna yetki verilmesi; 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, spor faaliyetinde bulunan Denizlispor Kulübü Derneği’ne bağlı futbol şubesinin, Denizlispor A.Ş. adıyla Anonim Şirketi kurulması, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 08 Temmuz 2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği ve TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı uyarınca aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak devri ve tescili için mevcut yönetim kuruluna yetki verilmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.