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69. dakikada Mehmet Coşkun’un pasında sağ kanattan topla içeri kat eden Yahaya, ceza sahası yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

59. dakikada Muhammed Demirci’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ozan Papaker, kaleci Hüseyin’i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Tuzlaspor’a 3-0 mağlup oldu.

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