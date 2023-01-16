DENİZLİ (İHA) – TFF U19 Gelişim Elit B Ligi 2. Grup takımlarından Denizlispor, konuk ettiği Pendikspor’u 2 – 1 mağlup etti.

DENİZLİ (İHA) – TFF U19 Gelişim Elit B Ligi 2. Grup takımlarından Denizlispor, konuk ettiği Pendikspor’u 2 – 1 mağlup etti.

Evinde ikinci sıradaki Pendikspor ile karşılaşan Denizlispor U19, rakibini Emre Burgaz ve Oktay Kısaoğlu’nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek puanını 18’e çıkardı ve puan sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşmanın her iki yarısında da rakibine oranla üstün bir iyi bir oyun sergileyen Genç Horozlar, galibiyetin sevincini maç sonunda taraftarlar ve aileleriyle paylaştı.

Karşılaşmayı değerlendiren yeşil-siyahlı takımın yardımcı antrenörü Fatih Soyatik, haklı bir galibiyet aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, “Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Rakip oyunun başında 10 kişi kaldı. Bu avantajımızı iyi kullandık. İyi de bir oynadık ama hakemler hakkında konuşmak istemiyorum fakat her zaman aynı şey. Ama sonuç olarak maçı galip bitirdik. Bunun için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bu şekilde devam ederiz. Rakip grubun güçlü takımlarından birisiydi. Hedefimiz üst sıralar olduğu için kazanmak zorundaydık. Onları yendiğimiz için onların üzerine çıktık. İkinci sıraya yükseldik. Haftaya da Tuzla’ya gideceğiz. O maçta da iyi oyun ve mücadele ile ayrılıp inşallah zirve mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

Takım kaptanı Mehmet Eren Sıngın, iyi oyun ve mücadele ile kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Başarılı oyuncu Eren kabak ise, “İyi bir kadromuz var. Hedefimiz zirve. Takım olarak iyi kenetlendik, azmettik ve lideri net bir sonuçla devirdik. Zirve mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.