Gelişim Elit U17 B Ligi’nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, ilk maçına ise galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Gelişim Elit U17 B Ligi’nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, ilk maçına ise galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Gelişim Elit U17 B Ligi’nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 takımı, yeni sezon hazırlıklarını Doğan Demircioğlu Sahası’nda Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde sürdürüyor. Genç horozlar, 15-16 Ekim 2022 tarihinde oynanacak olan ligin ilk maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya yeni sezon hazırlıklarının gayet iyi gittiğini belirterek, “Aşağı yukarı 25 Temmuz gibi başladık çalışmalara artık iki ayımızı tamamlıyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Doğan Demircioğlu Sahası’nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ligin başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta fikstürümüz çekildi. Program belli oldu. 1 Ekim itibari ile maçımız vardı. Adanaspor gelecekti. Fakat bu haftanın başında gelen bir habere göre maçlar 15 gün ertelendi. 15 Ekim itibariyle maçların başlamasını bekliyoruz” dedi.

"Çalışmalarımızı her geçen gün artırarak yapıyoruz”

Önceliklerinin sonuçtan ziyade futbolcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Teknik Sorumlu Gözlükaya, “Geldiğimizden beri söylüyoruz. Geçtiğimiz yıllardan beri bir arada oynayan ve mutlaka o eğitim sürecinden geçen bir grubumuz var. Bizden önceki hocalarımızın da bir şeyler kattığı her geçen sene futbol anlamında tecrübe kazanan bir grup. Ama tabi 15-16 yaşına gelmiş oyuncuların artık A takımı düzeyine yavaş yavaş yaklaşması gerektiğine inanıyorum. Nasıl bir takım olacak diye düşünürsek. Çalışmalarımızı her geçen gün artırarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.