TFF Elit U17 Elit B Ligi 2. Grup 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor U17 Takımı, uzun süredir devam eden kötü gidişatını 3 puan alarak değiştirmek istiyor.

TFF Elit U17 Elit B Ligi 2. Grup 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor’la mücadele edecek Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 14.00’te Bandırma Edincik Futbol Sahası’nda oynanacak olan karşılaşmayı Balıkesir bölgesinden Volkan Esen, Görkem Fidan, Hüseyin Taha Karapelit ve Fırat Özgen hakem dörtlüsü yönetecek. U17 Elit B Ligi 2. Grup 7. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını hafta boyu Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde sürdüren Denizlispor, bu maçı alarak çıkışa geçmek istiyor. Bandırmaspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı takımın teknik sorumlusu Hüseyin Ateş, takımdan 4 futbolcunun A takıma çağrılıp Burhaniye Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında yer almasının kendileri açısından gurur verici olduğuna dikkat çekerek, “Bandırmaspor maçının hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Hafta içi çalıştık. Bugün de son antrenmanımızı yaptık. Yarın yola çıkıyoruz. Orada kampa gireceğiz. Cumartesi de maçımızı oynayıp inşallah hayırlısı ile döneceğiz” dedi.

“Şansız goller yiyoruz”

Müsabakalarda şansızlıklar yaşadıklarını söyleyen Teknik Sorumlu Ateş, “Şansız goller yiyoruz. Ben takımın verdiği emeklere üzülüyorum. İnşallah artık o basit hataları da yapmayıp o yönde çalışmalarımızı sürdürüp maçımızı oynayıp geleceğiz. Dediğim gibi emekleri, sahada verdikleri mücadele o kazanma hırsı gelişime açık olmaları, gelişme azimlerinden memnunum. İnşallah sezon sonunda A takımına daha fazla futbolcu verip Denizlispor’un A takımına katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.