TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta mücadele eden ve 13. hafta itibariyle 26 puan ile 3. sırada bulunan Denizlispor, deprem felaketi nedeniyle lige verilen araya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta mücadele eden ve 13. hafta itibariyle 26 puan ile 3. sırada bulunan Denizlispor, deprem felaketi nedeniyle lige verilen araya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Hedefini Türkiye şampiyonası grup finalleri olarak belirleyen genç horozlar, Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde Doğan Demircioğlu Sahası’nda çalışmalarını sürdürürken futbolcuların istek ve arzusu dikkat çekti. Ligi değerlendiren Denizlispor U15 takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek, “Deprem nedeniyle liglere ara verildi. Bizde çok yoğun olmasa da antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Liglerin başlaması Mart ayının başı gibi açıklandı. Ama diğer takımlar maç yaparken biz bay olacağız. Onu da hesap ederek bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda tempoyu artıracağız. Hazırlık maçları yapacağız. Bu istikamette de çocukların gelişim göstererek hedeflerine ulaşmalarını hedefliyoruz” dedi.

“Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz”

Maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Ateş, “Geçtiğimiz haftalardaki maçlarda iyi oynayarak tamamladık. Sezonu Antalyaspor mağlubiyeti ile kapattık. Sıkıntı yok amacımız bu çocukların gelişimi ve A takımına faydalı olmalarıdır. Kendilerini geliştirmeleri o istikamette da ilerlemeleri önemli. Şu an için iyi gidiyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. O yüzden bir sıkıntı yok. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.