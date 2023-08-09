Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Denizlispor, son hazırlık maçında yarın Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Denizlispor, hazırlık döneminin son maçında yarın Uşakspor ile karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı2nda oynanılacak olan müsabaka saat 17.00’da başlayacak.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, önceki hazırlık maçlarında iyi bir mücadele gösterdiklerini ve yarınki maçın son durumu görme açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ertuğrul, "Kendi tesislerimizde yoğun bir çalışma temposu içerisinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda geldiğimiz nokta, eksiklerimiz, iyi olduğumuz yönler ve genç oyuncularımızın maç tecrübesi yakalaması açısından hazırlık maçlarının çok faydası var. Sezonun ilk maçına kadar da mümkün olduğu kadar değişik takımlarla hazırlık maçı oynamak için girişimlerimizi sürdürüyoruz. İlk iki hazırlık maçında ortaya iyi mücadele koyduk. Ligde de rakibimiz olan Uşakspor ile oynayacağımız maç son durumumuzu görme açısından bize büyük katkı sağlayacak" dedi.