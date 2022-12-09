A. Denizlispor, yetkiyi aldığı şirketleşme çalışmalarında ikinci aşamayı da tamamladı.

A. Denizlispor, yetkiyi aldığı şirketleşme çalışmalarında ikinci aşamayı da tamamladı.

Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, tüzüğünün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda EGS Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başkanlık divanına toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisi verildi.

Tüzükte yer alan 6, 7 ve 8. madde; “Denizlispor Kulübü Derneği’nin kurucusu ve hakim ortağı olduğu, Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak, genel kurul öncesi kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketine devredilmesi, şirket ile derneğin arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması için mevcut Denizlispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi” oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylelikle geçtiğimiz günlerde şirketleşme yetkisini alan A. Denizlispor, ikinci aşamayı da tamamlamış oldu.