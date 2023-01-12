DENİZLİ(İHA) – A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ligin ilk yarısının son haftalarında yakaladıkları galibiyet serisini, ikinci yarının ilk maçında da sürdürmek istediklerini söyledi.

DENİZLİ(İHA) – A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ligin ilk yarısının son haftalarında yakaladıkları galibiyet serisini, ikinci yarının ilk maçında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında yarın lider Eyüpspor’u konuk edecek olan A. Denizlispor, maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak son 3 maçı kazanarak alt sıralardan yukarıya çıkmaya başladıklarını ifade ederek, "Son 3 maçımızda 9 puan toplayarak, iyi bir çıkış yakaladık. Önemli olan bu çıkışı sürdürebilmek. İkinci yarının ilk maçında lider Eyüpspor’u konuk edeceğiz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Ben teknik heyet ve futbolcularımıza olan güvenimi her zaman ifade ettim. Bu maçta da ellerinden geleni yaparak bizi sevindirmeye devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

Her zaman en büyük destekçileri olan vefakar taraftarların bu maçta da takımı yalnız bırakmayacağına inandığını kaydeden Mehmet Uz, "Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum. İnşallah onların da desteğiyle sahadan istediğimizi alarak ayrılacağız" dedi.