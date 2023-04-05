TFF U17 Elit B Ligi’ni 4. sırada tamamlayarak play-off’lara katılmaya hak kazanan Denizlispor, ilk tur karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF U17 Elit B Ligi’ni play-off ilk turunda 7 Nisan Cuma günü saat 15.00’de Balıkesir Susurluk İlçesi Stadı’nda oynanacak Sarıyer- Denizlispor ilk tur maçına galibiyet parolası ile hazırlanan Denizlispor’da moraller yerinde. Sarıyer maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, maça tam kadro çıkacaklarını belirterek, "Maç hazırlıklarına devam ediyoruz. Yaklaşık iki hafta önce lig bitmişti. Biz o günden beri bu maçın hazırlıklarına devam ediyoruz. Geçen hafta Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda çalışmıştık. Bu hafta Doğan Demirci’de çalışıyoruz. Takımda gayet güzel bir hava var. Çocuklar sezon başından beri iyi bir ivme yakaladılar. Hem de oyun anlamında ivme yakaladılar, geliştiler. Takım arkadaşlığı, takım olma yolunda iyi yol katettiler. Güzel bir ortamımız var. Bunların sahaya yansımalarını maçta göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşil siyahlı takımın futbolcuları; Ali Samet Koçer, İbrahim Burak Yumrukaya, Mustafa Şavluk ve Suat Talha Uzun ise, iyi hazırlandıklarına dikkat çekerek, Sarıyer’i mağlup edip, bir üst tura çıkacaklarına inandıklarını ifade etti.