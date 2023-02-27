Deprem günü taraftarların da büyük destek verdiği yardımları kulüp otobüsüyle deprem bölgesine gönderen ve oradaki depremzedeleri Denizli’ye getiren Denizlispor, Sakaryaspor maçı gelirlerini de afetzedelere bağışlayacak.

Deprem günü taraftarların da büyük destek verdiği yardımları kulüp otobüsüyle deprem bölgesine gönderen ve oradaki depremzedeleri Denizli’ye getiren Denizlispor, Sakaryaspor maçı gelirlerini de afetzedelere bağışlayacak.

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor’u konuk edecek olan A. Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. 23. Hafta maçında deplasmanda Bandırmaspor’u yenerek çıkışa geçen horozlar, Sakaryaspor maçını da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı planlıyor. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu olarak aldıkları kararla, Sakaryaspor maçı gelirlerini depremzedelere göndereceklerini söyledi.

Ülkemizin büyük bir afet yaşadığını kaydeden Mehmet Uz, “İlk depremden 12 saat sonra taraftarlarımızın da desteğiyle toplanan ilk yardımları kulüp otobüsümüzle depremin etkilediği illerden Malatya’ya gönderdik. Yardımların teslim edilmesinin ardından 50 depremzedeyi otobüsümüzle tahliye ederek Denizli’ye getirdik. Sakaryaspor maçında tüm geliri, kuruşuna dokunmadan depremzedelere gönderme kararı aldık” dedi.