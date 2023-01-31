TFF Gelişim U15 Ligi 5. Grup 13. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Fethiyespor’u 2-1 mağlup ederek ligde 8. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi.

TFF Gelişim U15 Ligi 5. Grup 13. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Fethiyespor’u 2-1 mağlup ederek ligde 8. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi.

TFF Gelişim U15 Ligi 5. Grup 13. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Fethiyespor’u Berke Yılmaz ve Burak Ege Kocalar’ın golleri ile 2-1 mağlup ederek ligde 8. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Servergazi Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar, özellikle maçın ikinci yarısında girdikleri birçok pozisyonu değerlendiremediler. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U15 Takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, bütün futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, “Oyuna aslında iyi başladık. Gol de bulduk. Sonra şanssız bir penaltıyla beraberliği sağladılar. Oyunun hakimiyeti üstünlüğü bizdeydi. Ama verdiğimiz pozisyonlarda vardı. Takımı öne çıkarınca arkada pozisyon verdik. Tabi bu durum da normal. Futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. Son dakikalara doğru golleri de bulduk. 2-1’lik bir galibiyetle bu güzel mücadeleyi taçlandırdık” dedi.

“Haftaya grubun en önemli maçında Antalyaspor ile karşılaşacağız”

Bu sonuçla bu haftayı lider kapattıklarını söyleyen Teknik Sorumlu Ateş, “İnşallah daha iyi olacak. Tabi halen çocukların eksiklikleri var. Bu çocukların her hafta üstüne koymasını istiyoruz. Çalışmaya ve gelişmeye devam. Ben oynayan oynamayan tüm futbolcularımı tebrik ediyorum. Haftaya grubun en önemli maçında Antalyaspor ile karşılaşacağız. Sorun yok bizim için bütün maçlar aynı. Takımların isimleri bizim için hiç fark etmez. İnşallah o maçı kazanarak liderliğimizi pekiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.