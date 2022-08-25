DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisa deplasmanında hedeflerinin sahadan iyi sonuçla ayrılmak olduğunu belirtti.

DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisa deplasmanında hedeflerinin sahadan iyi sonuçla ayrılmak olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Ligin 3 .haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürüyor. Geçen hafta kendi evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında sahadan bir puanla ayrılan Yeşil siyahlılar, Manisa deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Eksik oyuncuların fazlalığına rağmen hem Eyüpspor hem de Çaykur Rizespor maçlarında iyi mücadele ettiklerini ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Ligin henüz başındayız. Takımların oyun düzeni yavaş yavaş oturuyor. Bizim belli bir oyun anlayışımız var. Rakip kim olursa olsun oyun şablonumuzu bozmadan mücadele etmeye çalışıyoruz. Ömer Şişmanoğlu, Djedje, Erdal Akdari, Özer Özdemir gibi önemli oyuncularımızı sakatlıkları nedeniyle son maçta oynatamamamıza rağmen, sahada yer alan oyuncularımız oyun anlayışımıza sadık bir şekilde ellerinden geleni yaptılar. Maç kazanılır, kaybedilir. Önemli olan, antrenmanlarda yaptıklarımızın sahaya yansıması ve oyun disiplininden kesinlikle taviz verilmemesi. Bunu başardığımız zaman sonuç da gelecektir. Ben ortaya koyduğumuz mücadele ve oynama arzusundan memnunum. Eksiklerimizi giderdikçe ve sakat oyuncularımız iyileşerek takıma katıldıkça daha iyi olacağız. Sabır ve zaman en iyi silahımız olmalı" dedi.

Manisa FK maçında da, aynı istek ve arzu ile aynı mücadele ruhunu sahaya yansıtmaya devam edeceklerini ifade Mesut Bakkal, "Eksik oyuncu olması benim için mazeret değil. Eğer sahada 11 kişiyle yer alıyorsak, isimlerin değil verilmesi gereken mücadelenin önemi var. Oyuncularımıza bunları da anlatıyorum. Bu takımın soyunma odasına girip, bu formayı giyecek duruma gelen her oyuncu, sahada bu takımı başarıya götürecek ekibin bir parçası da olmuştur. Başarı; çok çalışan ve cesur olanların peşinde koşar. 2 Aydır çok çalışıyor ve her konuda kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Ligde kolay rakip de, kolay maç da yok. Sonuç elbette önemli ama bizi sonuca götürecek doğruları yapmak daha da önemli. Manisa FK maçında bize yakışan mücadeleyi ortaya koyarak puan ya da puanlarla dönmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.