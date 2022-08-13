Bu görüntüler Milli Mücadele Kahramanı Demirci Efe’nin kemiklerini sızlatır

Bu görüntüler Milli Mücadele Kahramanı Demirci Efe’nin kemiklerini sızlatır

74. dakikada Sinan’ın pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Pa Dibba bekletmeden pasını Emeka Eze’ye aktardı. Eze’nin ceza saha içinde yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ezeh, rakiplerini geçerek yaptığı şutta Hakan Çinemre, kaleye giden meşin yuvarlağı kafayla kornere çeldi.

40. dakikada Cenk Ahmet’in sağ taraftan taşıdığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Eze, ceza sahası içine girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin’de kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Eyüpspor, A. Denizlispor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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