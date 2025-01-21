TFF 3. Lig 4. Grup’ta Denizlispor, Yönetim Kurulu’nun oylarıyla Erhan Ergil’i Başkanlık görevine getirmesinin ardından, yeni teknik direktörünü de açıkladı. Erhan Ergil’in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk iş olarak teknik direktörlük görevine Kürşat Taş’ı getirerek sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Yönetim Kurulu’nun oylarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Erhan Ergil’i getirdi. Yeni Denizlispor Başkanı Erhan Ergil ilk iş olarak teknik direktör bölgesine Kürşat Taş ile doldurdu. Denizlispor Yönetim Kurulu Toplantısından sonra Ali Yalçın ve ekibiyle sözleşmenin feshedilmesine karar veren yönetim, yeni teknik direktör olarak Kürşat Taş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Sosyal medya hesabında yeni teknik direktörü duyuran Denizlispor, “Kulübümüz teknik direktör Kürşat Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kürşat Taş’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” dedi.