Bir dönem Süper Lig’de mücadele ederken 4 sezonda 3. Lig’e düşen Denizlispor’da olağanüstü kongrede başkan adayı çıkmayınca görevinden istifa eden yönetim, kulüp anahtarlarından birini Büyükşehir Belediyesi’ne, diğerini ise valiliğe bıraktı.

Yarım asrı deviren ve bir zamanlar hem Süper Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde mücadele eden Denizlispor’da, dün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Kongre’de salon boş kalmış ve başkan adayı çıkmamıştı. Borç yükü nedeniyle başkan bulamayan Denizli ekibinde, mevcut yönetim ise kongre sonrası görevlerinden istifa etmişti. Denizlispor’un önceki dönem Asbaşkanı Özcan Sarı ve kulüp avukatı İsmail Berkay Gökce, ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne gitti. Burada Başvekili Ali Marım ile görüşen yöneticiler kulüp anahtarlarını ve tutanağını teslim etti. Başkanvekili Ali Marım ile bir süre görüşen yönetim, daha sonra Denizli Valiliği’ne geldi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’un yerinde olmaması sebebiyle anahtarları teslim edemeyen yönetime 16 Aralık Pazartesi günü için randevu verildi.

"’Bizden bu kadar’ deyip, anahtarı belediye başkanımıza tutanakla birlikte teslim ettik"

Denizli Valiliği önünde basın açıklaması yapan Denizlispor önceki dönem Asbaşkanı Özcan Sarı, "Denizlispor’un kötü gidişini dur demek için, mücadele etmek için çıktık yola. Önce belediyeye gittik. Bizim bir şey yapamayacağımızı, artık bizim de gücümüzün tükendiğini, herhangi yardım alamadığımızı belirterek, ’Bizden bu kadar’ deyip, anahtarı belediye başkanımıza tutanakla birlikte teslim ettik. Şimdi valiliğe geldik ama valimiz yerinde olmadığı için Pazartesi günü inşallah tekrar gelip, kulübümüzün anahtarını tutanağımızla beraber valiye teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor’u kurtarmak için inşallah ellerinden geleni yapacaklardır. Bir anahtarı belediyeye verdik. İkinci anahtarı da bende Vali Bey’e teslim edeceğiz" dedi.

"Denizlispor’u düşmekten kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar inşallah"

Denizlispor’a verilen son puan silme cezasını da değerlendiren Sarı, "Şu anda 6 puan silme cezası daha yürürlükte değil. Sezon sonunda büyük ihtimalle işleme girer. Burada ise biz oluruz veya olmayız takım mücadele edip silinecek 6 puan varsa bile kazanacağımız maçlarla 6 puanı telefi edeceğiz. Denizlispor’u düşmekten kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar inşallah. Biz Denizlispor’da elimizden geleni yaptıysak bundan sonra da yapacağız ama destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.