Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor’da Teknik Direktör Giray Bulak, “Mutlaka bu maçtan iyi bir sonuç elde etmemiz lazım” dedi.

Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor’da Teknik Direktör Giray Bulak, “Mutlaka bu maçtan iyi bir sonuç elde etmemiz lazım” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını evinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan yeşil siyahlı ekibin Teknik Direktörü Giray Bulak, deplasmanda oynayacakları maç öncesi analiz yaptıklarını ve müsabakadan galip çıkmak istediklerini söyledi. Giray Bulak, “Keçiörengücü özellikle kendi iç sahasında avantajlı bir takım. Çünkü sahalarını biliyoruz. O bakımdan onu avantaja çevirmeye çalışıyorlar. Takımın 3-4 maçını izledik ve en son Göztepe maçlarında İzmir’e giderek çıplak gözle izledik. İyi oyunculardan kurulu bir ekip, puan olarak ta güvenli bir yerdeler. Bizde kendimize avantaj elde edebilmek ve daha yüksek moralle çalışabilmek için şehrin yapısını, yönetimini, taraftarın moralini yükseltmek için mutlaka bu maçtan iyi bir sonuç elde etmemiz lazım” dedi.

“Rakiplere yaklaşmamız lazım”

Rakiplerle aralarındaki puan farkını indirmek istediklerini söyleyen Giray Bulak, “3 puanla başladık, inşallah bu deplasmandan da 3 puanla dönersek bizim için mükemmel olur ve buna da ihtiyacımız var. Çok gerideyiz, bu aranın dolması, rakiplere yaklaşmamız lazım. Yaklaşırsak çok daha iyi bir şey yapacağımızı da biliyoruz. Birer birer düşünüp oyuncuyu yormamak lazım. Her maçımızı galip gelerek kapatmak istiyoruz, inşallah öyle olur” ifade etti.