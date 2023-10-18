Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Erhan Kutlu, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör
Kastamonuspor: Şaban Özel, Abdullah Yiğiter, Emre Can Coşkun (Berkan Turan dk. 84), Oğuz Yılmaz, Muhammet Sarıkaya, Yalçın Kılıç, İlyas Kubilay (Yasin Başaytaç dk. 63), Yiğit Ali Bayrak (İsmail Güven dk. 82) Ali Akkuş, Okan Eken (Zahit Fındık dk. 66), Yusuf Türk (Abdülaziz Solmaz dk. 77)
Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Bekir Turaç, Muhammet Eren (Yusuf İnanır dk. 53), Oktay Kısaoğlu (Deniz Kodal dk. 53), Emre Furtuna (Alihan Kalkan dk. 59) Emre Burgaz, Mustafa Kaçan (Ahmet Emre Yıldırım dk. 90)
Goller: Yusuf Türk (dk. 25), İlyas Kubilay (dk. 65)
Sarı kartlar: Yusuf (Kastamonuspor) Muhammed Eren, Deniz, Mustafa Kaçan, Muhammet (Denizlispor)