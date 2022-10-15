Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor’un ikinci aracı, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yan yattı. 3 futbolcu ve 2 personelin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor’un ikinci aracı, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yan yattı. 3 futbolcu ve 2 personelin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Evciler ilçesine bağlı Gökçek Mahallesindeki kavşakta meydana gelen kazada; Boluspor maçı sonrası içinde personel ve genç futbolcuların bulunduğu toplam 12 kişi, İsmail Gürpınar’ın kullandığı 20 AAG 263 plakalı minibüs ile yola çıktı. Sabaha karşı saat 05.00 sularında kontrolden çıkan araç, yan yatarak sürüklendi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, futbolcu Ahmet Tekin, Mehmet Eren Sıngın, Samet Emre Gündüz ile kulübün basın danışmanı Altay Varol ve malzemeci Özlem Karakaya’yı yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hafif yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Özlem Karakaya’nın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde, 3 futbolcu ve 1 personelin ise Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde tedavileri sürerken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Samet Emre Gündüz, uyudukları için kazayı hatırlamadığını söyleyerek, “Uyuyorduk hepimiz, o yüzden kazanın farkında değildik. Uykudan uyandık direk araba yan yatmıştı. Arkadaşlarımızı kaldırdık. Diğer arkadaşlarımızda çok ciddi bir şey olduğunu söylemediler” dedi.

“Virajı dönerken arabanın kaydığı gözüküyor”

Haberi alır almaz hastaneye koşan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Denizlispor’umuza geçmiş olsun, sabahleyin talihsiz bir kaza gerçekleşti. Kazayı yapan takım otobüsümüz değil ama onun arkasında takip eden her zaman götürdüğümüz ikinci bir aracımız oluyor. Bu aracın içinde de boşluk olduğu için diğer futbolcu arkadaşımız buraya geçiyor. Sabah 5 saatlerinde kaza meydana gelmiş. Bazı futbolcu arkadaşlarımızda problemler var. Virajı dönerken arabanın kaydığı gözüküyor. Sebebi araştırılıyor. Çarpışma değil sadece viraja girerken kayma gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

"Şuan kimsenin hayati tehlikesi yok"

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “Bizim için sevindiren durum en azından can kaybının olmaması. Şuan kimsenin hayati tehlikesinin yok olarak görüyoruz ama futbolcu arkadaşımızın bir tanesinin birkaç kırığı var, onun tedavileri yapılıyor. Tedavi takiplerinin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Kısa zamanda tedaviler yapılarak hastaların sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ahmet Tekin’nin kemiğinde kırık var, içlerinde en ciddisi o. Diğer arkadaşlarımızda küçük ezilme ve sıyrıklar mevcut” dedi.

Kaza anı kamerada

Denizlispor kafilesinin kaza anı kameraya yansıdı. Görüntüler kontrolden çıkan aracın süratli bir şekilde kayıp yan yatması yer alıyor.